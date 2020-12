大手百貨店は2021年の福袋に関し、新型コロナウイルスの感染対策として店頭の混雑を避けるため、事前予約制にしたり、販売開始を年内に前倒ししたりする。地域応援や自粛が続いた結婚式をテーマにしたほか、自宅時間を楽しめる福袋など「巣ごもり需要」を意識した商品も用意した。

松屋銀座は20年の福袋と比べて販売個数を2割減とし、事前予約などで年内と年始に半分ずつ販売する。結婚式を自粛したカップル向けには、指輪や記念撮影、ホテル宿泊などをセットで売り出す。

Words and phrases

大手 (おおて) major company

百貨店 (ひゃっかてん) department store

年 (ねん) year

福袋 (ふくぶくろ) a lucky bag, which is a goody bag filled with assorted items for much less than their original prices

〜に関(かん)し regarding 〜, related to 〜

新型(しんがた)コロナウイルス novel coronavirus

感染 (かんせん) infection

対策 (たいさく) countermeasure

〜として as 〜

店頭 (てんとう) storefront

混雑 (こんざつ) overcrowding, congestion

避(さ)ける to avoid

〜するため in order to 〜

事前予約制 (じぜんよやくせい) advance-reservation system

販売開始 (はんばいかいし) start of sales

年内 (ねんない) within the year, before year-end

前倒(まえだお)しする to move ahead of schedule

地域応援 (ちいきおうえん) support for the local community

自粛 (じしゅく) self-restraint, self-control

続(つづ)く to continue

結婚式 (けっこんしき) wedding ceremony

〜をテーマにする to make something the theme of 〜

〜するほか in addition to doing 〜

自宅時間 (じたくじかん) time at home

楽(たの)しむ to enjoy

〜など such as 〜

巣(す)ごもり nesting, staying home

需要 (じゅよう) demand

意識(いしき)する to be conscious of

商品 (しょうひん) product

用意(ようい)する to prepare

松屋銀座 (まつやぎんざ) Matsuya Ginza

〜と比(くら)べて compared to 〜

〜個数 (こすう) number of 〜

2割減 (にわりげん) 20% decrease

年始 (ねんし) beginning of the year

半分(はんぶん)ずつ half each, evenly

カップル couple

〜向(む)け for 〜

指輪 (ゆびわ) ring

記念撮影 (きねんさつえい) commemorative photo shoot

ホテル hotel

宿泊 (しゅくはく) accommodation

セットで as a set, in a set

売(う)り出(だ)す put on sale

Quick questions

1) 店頭の混雑を避けるため、大手百貨店はどのような方法で福袋を販売しますか?

2) どのような商品が用意されましたか ?

3) 結婚式を自粛したカップル向けの福袋には何が入っていますか ?

Translation

Major department stores will kick off the sales of 2021 lucky bags by doing (such things as) an advance-reservation system and moving up the schedule for selling them before year-end in order to avoid overcrowding at storefronts as a countermeasure against the spread of the novel coronavirus. In addition to making themes (of the bags) of support for local communities and weddings that have been canceled due to continued self-restraint, lucky bags have also been prepared with products with the acknowledgement of enjoying time at home and the “demand for nesting.”

Matsuya Ginza will sell 20% fewer bags than in 2020, and half of the total bags will be sold before year-end and the other half at the beginning of the year by advance reservation. For couples who have refrained from having weddings, the department store will put on sale (bags with) a set of rings, commemorative photo shoots and hotel accommodations.

Answers

1) In order to avoid overcrowding at storefronts, how will major department stores sell lucky bags?

事前予約制にしたり、販売開始を年内に前倒ししたりする。

By doing (such things as) an advance-reservation system and moving up the schedule for selling them before year-end.

2) What kinds of products have they prepared?

地域応援や自粛が続いた結婚式をテーマにした商品に加え、自宅時間を楽しめる福袋など「巣ごもり需要」を意識した商品。

Products have been prepared on the themes of support for local communities and wedding ceremonies that have been canceled as self-restraint continued, and ones with products that acknowledge enjoying time at home and the “demand for nesting.”

3) What is in the lucky bag for couples who have refrained from having weddings?

指輪や記念撮影、ホテル宿泊などをセットにしたもの。

A set of rings, commemorative photo shoots and hotel accommodations.

