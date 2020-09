大手百貨店各社が2021年用に販売するおせちを相次いで発表し、早くも商戦が始まった。新型コロナウイルス感染拡大の影響により自宅で過ごす時間が増えているため、各社はおせちの「巣ごもり需要」が高まると予想し、照準を合わせる。贅を尽くしたものや、衛生面に配慮したものなど、多様な商品を取りそろえている。

高島屋は人気レストランのシェフと連携し、フレンチやイタリアンなどの高級グルメが味わえる10万8千円の四段重を販売する。幅広い世代に人気の漫画「ゲゲゲの鬼太郎」の妖怪や、熊本県のPRキャラクター「くまモン」をモチーフにした商品もある。(KYODO)

Words and phrases

大手 (おおて) major

百貨店 (ひゃっかてん) department store

各社 (かくしゃ) each company

2021年 (にせんにじゅういちねん) the year 2021

〜用(よう) for 〜

販売(はんばい)する to sell

おせち New Year’s delicacies

相次(あいつ)いで one after another

発表(はっぴょう)する to announce, to release

早(はや)くも already, as early as

商戦 (しょうせん) sales war

始(はじ)まる to start

新型(しんがた)コロナウイルス novel coronavirus

感染拡大 (かんせんかくだい) spread of infection

影響 (えいきょう) effect

〜により due to〜

自宅 (じたく) home of one’s own

過(す)ごす to spend (time), to stay (at home)

時間 (じかん) time, hours

増(ふ)える to increase

〜ため because 〜

巣(す)ごもり nesting

需要 (じゅよう) demand

高(たか)まる to grow, to increase

予想(よそう)する to expect, to anticipate

照準(しょうじゅん)を合(あ)わせる to set one’s sights on

贅(ぜい)を尽(つ)くした luxurious, extravagant

もの thing

衛生面 (えいせいめん) hygienic aspect

配慮(はいりょ)する to give consideration

など and others

多様(たよう)な a large variety of

商品 (しょうひん) product

取(と)りそろえる to assemble

高島屋 (たかしまや) Takashimaya Co., Ltd.

人気(にんき)の popular

レストラン restaurant

シェフ chef

連携(れんけい)する to work together

フレンチ French

イタリアン Italian

高級 (こうきゅう) high class, high rank

グルメ gourmet food

味(あじ)わう to taste

10万8千円 (じゅうまんはっせんえん) ¥108,000

四段 (よんだん) four-tiered

重 (じゅう) multitiered box [重箱 (じゅうばこ)]

幅広(はばひろ)い a wide range of, extensive

世代 (せだい) generation

漫画 (まんが) manga

ゲゲゲの鬼太郎 (きたろう) “Ge-Ge-Ge no Kitaro”

妖怪 (ようかい) ghost

熊本県 (くまもとけん) Kumamoto Prefecture

キャラクター character

くまモン Kumamon (official mascot of Kumamoto Prefecture)

〜をモチーフにする with a motif of〜

Quick questions

1) なぜ各社はおせちの需要が高まると予想しているのですか?

2) 各社はどのような商品を取りそろえていますか?

3) 高島屋はどんな商品を販売しますか?

Translation

Each of the major department stores have one after the other announced the New Year’s delicacies they will sell for 2021, already marking the start of a sales war. Because the time spent at home has been increasing due to the spread of the novel coronavirus infection, each company anticipates that the “nesting demand” for osechi will be high, and has set their sights on meeting it. From those that are most luxurious to those that have been prepared with hygienic aspects in mind, a wide variety of products are being assembled.

Takashimaya will work with chefs from popular restaurants to sell a French and Italian four-tiered boxed osechi of high-class gourmet taste at ¥108,000. There are also products with motifs of the ghosts from “Ge-Ge-Ge no Kitaro,” the manga popular with a wide range of generations, and Kumamoto Prefecture’s PR character “Kumamon.”

Answers

1) Why do companies expect demand for osechi to increase?

新型コロナウイルス感染拡大の影響により自宅で過ごす時間が増えているため。

Because people are spending more time at home due to the spread of infection of novel coronavirus.

2) What kind of products do the companies have?

贅を尽くしたものや、衛生面に配慮したものなど。

Luxurious ones, ones that consider hygienic aspects and so on.

3) What kind of products will Takashimaya sell?

人気レストランのシェフと連携し、フレンチやイタリアンなどの高級グルメが味わえるものや、「ゲゲゲの鬼太郎」や「くまモン」をモチーフにしたもの。

Working with chefs from popular restaurants, French and Italian four-tiered boxed osechi of high-class gourmet tastes, and ones with motifs from “Ge-Ge-Ge no Kitaro” and of “Kumamon.”

