【緒方貞子、ミーガン・ラピノー、マララ・ユスフザイ他、語り継ぎたい名スピーチを紹介】『The Japan Times NEWS DIGEST 2019.12 特別号―未来をつくる希望の言葉　厳選スピーチ集』発売

★ミーガン・ラピノー FIFA女子年間最優秀選手賞受賞スピーチ 「何かをやって。何でもいいから」Just do something. Do anything

トルドー首相、LGBTQのカナダ国民へ(抜粋)

「わが国の歴史は完璧には程遠い」

Our history is far from perfect

ミシェル・オバマ来日スピーチ(抜粋)―未来を切り開く女子教育

「6,200万倍の私」

Just Take My Story, and Multiply it by 62M

マララ・ユスフザイ、カナダ議会にて(抜粋)

「私たちの望む変化を、もたらす人になりましょう」

Let us be the ones who bring the change we want to see