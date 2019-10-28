【数万人を案内してきた著者の知見を盛り込んだ通訳ガイドの決定版】 『英語でガイドする日本 海外ゲストが行きたい東日本の名所／西日本の名所』２冊同時発売

株式会社ジャパンタイムズ出版（本社：東京都千代田区、取締役社長：伊藤秀樹）は、『英語でガイドする日本 海外ゲストが行きたい東日本の名所』『英語でガイドする日本 海外ゲストが行きたい西日本の名所』を２冊同時に出版しました。

『英語でガイドする日本』は、各地域の概要・歴史・統計情報などを日英対訳で説明した通訳ガイドの決定版です。

地域の概要や歴史について解説したOverview、よく聞かれる質問を集めたQ&A、地域における人気スポットを解説したHighlights、人気スポット内にある建造物などを詳しく案内したTop Spots、OverviewやHighlightsでは言及し切れなかった数値情報を列挙したData、重要な事象を掘り下げたColumn（コラム）で構成されています。

VIPからの指名も多い著者がよく聞かれる質問を厳選したQ&Aページは特に必見です。素朴な疑問から考えさせられる問いまで、日本のことをよく知っている方が読んでも新たな発見があるコーナーになっています。

英語の中・上級者、国家資格の通訳案内士を目指す人、既に通訳案内士の資格を持っていて知識を維持したい人、英語で日本を学び直したい人、留学先・旅行先で日本を説明したい人、オリンピックで増える訪日観光客に人気スポットを案内したい人など幅広い層の読者におすすめです。

【海外ゲストが行きたい東日本の名所】

紹介エリア：Chapter 1 東京 Tokyo

Chapter 2 鎌倉 Kamakura

Chapter 3 日光 Nikko

Chapter 4 箱根 Hakone

Chapter 5 富士山 Mt. Fuji

Chapter 6 金沢 Kanazawa

Chapter 7 高山 Takayama

Chapter 8 白川郷 Shirakawa-go 著者：松本美江

仕様：A5変型 並製・312 頁・音声無料DL

定価：本体2,100円＋税

ISBN：978-4-7890-1741-1

出版社：ジャパンタイムズ出版

発行日：2019年11月5日 【海外ゲストが行きたい西日本の名所】

紹介エリア：Chapter 1 京都 Kyoto

Chapter 2 奈良 Nara

Chapter 3 大阪 Osaka

Chapter 4 広島 Hiroshima

Chapter 5 倉敷 Kurashiki

Chapter 6 高松 Takamatsu

Chapter 7 瀬戸内海 The Seto Inland Sea

Chapter 8 長崎 Nagasaki

Chapter 9 沖縄 Okinawa 著者：松本美江

仕様：A5変型 並製・320頁・音声無料DL

定価：本体2,100円＋税

ISBN：978-4-7890-1742-8

出版社:ジャパンタイムズ出版

発行日：2019年11月5日

◆ 株式会社ジャパンタイムズ出版について

2019年7月1日、株式会社ジャパンタイムズの出版事業部門が独立し、「株式会社ジャパンタイムズ出版」が創業しました。50年以上にわたる語学教材開発で蓄積された知見をベースに、表面的な技能習得にとどまらない、より高次の視点からの語学学習コンテンツやサービスを提供してまいります。

https://bookclub.japantimes.co.jp/

【本件に関する問い合わせ先】

出版営業部（松ヶ野）

E-mail: bookclub@japantimes.co.jp

TEL: 050-3646-9500

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