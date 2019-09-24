【東京2020大会まであと少し！ スポーツ特集号】『The Japan Times NEWS DIGEST』最新号発売

株式会社ジャパンタイムズ出版（本社：東京都千代田区、取締役社長：伊藤秀樹）は、『The Japan Times NEWS DIGEST 2019 Vol. 80』を出版しました。

『The Japan Times NEWS DIGEST』は、英字新聞The Japan Timesと通信社Reuters（ロイター）から、世界の重要ニュースを厳選した隔月発行のニュース英語教材です。英語の本文に対応した、全訳・語注・訳のポイント・Key Word・ニュースの背景・Exercisesで構成されています。

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会開催まで、いよいよあと１年弱。今号は、ワールドカップ開催で注目のバスケットボール、ラグビーに加え、陸上、ゴルフ、サーフィンの記事をお届けするスポーツ特集号です。そのほか、トランプの「出て行け」発言の意図と波紋、ブレグジットとアイルランド統一、京アニ事件の生存者による証言など、国内外の重要ニュースを計21本掲載します。