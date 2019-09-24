【東京2020大会まであと少し！ スポーツ特集号】『The Japan Times NEWS DIGEST』最新号発売

株式会社ジャパンタイムズ出版（本社：東京都千代田区、取締役社長：伊藤秀樹）は、『The Japan Times NEWS DIGEST 2019 Vol. 80』を出版しました。
『The Japan Times NEWS DIGEST』は、英字新聞The Japan Timesと通信社Reuters（ロイター）から、世界の重要ニュースを厳選した隔月発行のニュース英語教材です。英語の本文に対応した、全訳・語注・訳のポイント・Key Word・ニュースの背景・Exercisesで構成されています。
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会開催まで、いよいよあと１年弱。今号は、ワールドカップ開催で注目のバスケットボール、ラグビーに加え、陸上、ゴルフ、サーフィンの記事をお届けするスポーツ特集号です。そのほか、トランプの「出て行け」発言の意図と波紋、ブレグジットとアイルランド統一、京アニ事件の生存者による証言など、国内外の重要ニュースを計21本掲載します。
特集１
人気急上昇の八村塁は大忙し
No time to rest for busy Hachimura
特集２
五輪のレガシーを無駄にするな
Don’t squander 2020 legacy, IOC official urges
〈リーディングセクション〉
ルーキーの渋野、全英女子オープンを制覇
Rookie Shibuno wins Women’s British Open
「今すぐ出て行け」とトランプ
‘You can leave right now,’ said Trump
合意なき離脱はアイルランド統一への道？
No-deal Brexit could lead to united Ireland
ラグビー日本代表、フィジーを圧倒
Brave Blossoms cruise past Fiji
〈リスニングセクション〉
日本に今も残るアメリカのサーフィン文化
American surfing legacy lives on in Japan
アマゾン、「アレクサ」で英NHSと提携
Amazon’s Alexa teams up with Britain’s NHS
ミノカサゴがレバノン海域に大発生
Lionfish invasion strains Lebanon’s seas
仕様：A5 判並製・96ページ
CD1枚&MP3音声無料ダウンロード
定価：本体1,000円＋税
ISBN: 978-4-7890-1740-4
出版社: ジャパンタイムズ出版
発行日： 2019年10月5日
◆ 株式会社ジャパンタイムズ出版について
2019年7月1日、株式会社ジャパンタイムズの出版事業部門が独立し、「株式会社ジャパンタイムズ出版」が創業しました。50年以上にわたる語学教材開発で蓄積された知見をベースに、表面的な技能習得にとどまらない、より高次の視点からの語学学習コンテンツやサービスを提供してまいります。
https://bookclub.japantimes.co.jp/
【本件に関する問い合わせ先】
出版営業部（松ヶ野）
E-mail: bookclub@japantimes.co.jp
TEL: 050-3646-9500