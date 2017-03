Polish woman becomes shogi queen

Sample newspaper article

ポーランドの女性が、史上初の外国人の女流プロ棋士となった。 ワルシャワ出身のカロリーナ・ステチェンスカさん25歳は2月20日、 東京で行われた第44期女流名人戦の予選で貞升南女流初段を破り、プロ棋士に昇格した。ステチェンスカさんは10代の時、ポーランド語に翻訳された日本の人気漫画シリーズ「NARUTO」で将棋に初めて 出会い、奪った駒を使えるというチェスには見られない特徴を持つ将棋に魅了された。郷里では将棋をする場所がなかったので、インター ネットで研究し、練習したという。記者会見で彼女は女流の初段の地位を得る為に頑張ると述べた。 (Feb 21)

Words and phrases

ポーランドの (Pōrando-) Polish; 女性 (josei) woman; 史上初の (shijōhatsu-) first; 外国人の (gaikokujin-) foreign; 女流 (joryū) female; プロ棋士 (puro kishi) professional player of shogi; ワルシャワ出身 (Warushawa shusshin) native of Warsaw; 歳 (sai) year-old; 行われた (oko-) held; 第44期女流名人戦 (Dai Yonjūyonki Joryū Meijinsen) 44th Women’s Meijin ; 予選 (yosen) preliminary game; 貞升南 (Sadamasu Minami) Minami Sadamasu; 初段 (shodan) the lowest rank; 破り (yabu-) beating; 昇格した (shōkaku-) boosted her ranking; 10代の時 (jūdai-toki) when she was a teenager; 翻訳された (honyaku- ) translated; 人気漫画 シリーズ (ninki manga shiriizu) popular manga series; 出会い (dea-) came across; 奪った駒 (ubat- koma) captured pieces; 使える (tsuka-) allows to use; 見られない (mi-) not seen; 特徴 (tokuchō) particular feature; 魅了された (miryō-) intrigued; 郷里 (kyōri) hometown; 場所がない (basho-) lacking any place; 研究し (kenkyū-) studied; 練習した (renshū-) practiced; 記者会見 (kisha kaiken) news conference; 地位を得る (chi’i-e-) gain the status; 頑張る (ganba-) make efforts; 述べた (no-) said

Sample radio or television report

Pōrando-no josei-ga shijōhatsu-no gaikokujin joryū puro kishi-to narimashita. Warushawa shusshin-no Karoriina Sutechensuka-san nijūgo-sai-wa 2-gatsu hatsuka, Tōkyō-de okonawareta Dai Yonjūyonki Joryū Meijinsen-no yosen-de Sadamasu Minami joryū shodan-o yaburi, puro kishi-ni shōkaku-shimashita. Sutechensuka-san-wa jūdai-no toki, Pōrandogo-ni honyaku-sareta Nihon-no ninki manga shiriizu “Naruto”-de shōgi-ni hajimete deai, ubatta koma-o tsukaeru-to-iu chesu-ni-wa mirarenai tokuchō-o motsu shōgi-ni miryō-saremashita. Kyōri-de-wa shōgi-o-suru basho-ga nakatta-no-de, intānetto-de kenkyū-shi renshū-shita-to-no-koto-desu.Kishakaiken-de kanojo-wa joryū-no shodan-no chi’i-o eru-tame-ni ganbaru to nobemashita.

Translation

A Polish woman has become the first foreign female professional shogi player after her victory in a match on Feb. 20 boosted her ranking. Karolina Styczynska, a 25-year-old native of Warsaw, beat professional player Minami Sadamasu in a preliminary game of the 44th Women’s Meijin contest held in Tokyo. Styczynska first came across shogi when she was a teenager reading “Naruto,” a popular manga series, in Polish translation. She became intrigued by one particular feature of the game that allows players to use captured pieces — a move not seen in chess. Lacking any place to play in her hometown, she studied and practiced shogi online. In a news conference, she said she will make efforts to gain shodan, the lowest rank, in the women’s section.

Conversation between acquaintances

A: Pōrando-no josei-ga shijōhatsu-no gaikokujin joryū puro kishi-ni natta sō-desu-ne.

(A Polish woman has become the first foreign female pro shogi player, hasn’t she?)

B: Kyōri-de-wa shōgi-o-suru basho-ga nakatta-no-de, intānetto-de kenkyū-shi renshū-shita-sō-desu.

(She apparently studied and practiced shogi online because there is nowhere to play in her hometown.)

Conversation between husband and wife

H: Manga shiriizu Naruto-o yonde puro kishi-ni natta gaikokujin josei-ga iru sō-da.

(I heard that a foreign woman has become a pro shogi player after reading the “Naruto” manga series.)

W: (Manga-no eikyō-wa ōkii-wa-ne.

(Manga has a lot of influence, doesn’t it?)

(No. 1347)