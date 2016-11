Pikotaro’s ‘PPAP’ sets Guinness World Record

Sample newspaper article

コメディアンのピコ太郎さんの音楽映像が、米国のヒット曲ランキング、ビルボードホット100入りした最も短い曲として10月28日、ギネス世界 記録に認定された。「ペンパイナッポーアッポーペン」は、このチャートで77位となり、日本人アーティストとしては26年ぶりのランクインとなった。長さ僅か45秒の曲は8月に「ユーチューブ」に投稿されて以来、6700万回以上再生されている。カナダ人アイドル、ジャスティン・ビーバーさんがお気に入りとして勧め、ネットで評判となった。外国人記者クラブで ピコ太郎さんは、動画制作費は僅か10万円だったと明かし、世界的な人気がいつまで続くか分からないが、ワールドツアーを行いたいという意向を示した。 (Oct. 29)

Words and phrases

コメディアン (komedian) comedian; ピコ太郎 (Pikotarō) Pikotaro; 音楽映像 (ongaku eizō) music video; 最も短い曲 (motto-mijika-kyoku) shortest song; ギネス世界記録 (Ginesu Sekai Kiroku) Guinness World Record; 認定された (nintei-) recognized; 日本人アーティスト (Nihonjin ātisuto) Japanese artist; 26年ぶり (nijū-rokunen-) first time in 26 years; 長さ僅か45秒 (naga-wazu-yonjūgo-byō) last just 45 seconds; ユーチューブに投稿され (Yūchūbu-tōkō-) hitting YouTube; 以来 (irai) since; 以上 (ijō) more than; 再生された (saisei-) viewed; カナダ人アイドル (Kanada-jin aidoru) Canadian pop star; ジャスティン・ビーバー (Jasutin Biibā) Justin Bieber ; お気に入り (-ki-i-) favorite; 勧め (susu-) tweeted; ネットで評判となった (netto-hyōban-) going viral on social media; 外国人記者クラブ (Gaikokujin Kisha Kurabu) Foreign Correspondents’ Club; 制作費は10万円 (seisakuhi-jūman-en) spend ¥100,000 to make the video; 明かし (a-) revealed; 世界的な人気 (sekaiteki-ninki) global craze; 続く (tsuzu-) continue; ワールドツアー (wārudo tsuā) world tour; 意向を示した (ikō-shime-) hopes to

Sample radio or television report

Komedian-no Pikotarō-san-no ongaku eizō-ga Beikoku-no hitto kyoku rankingu, Birubōdo Hotto Wan-handoreddo-iri-shita motto-mo mijikai kyoku-to-shite 10-gatsu 28-nichi, Ginesu Sekai Kiroku-ni nintei-saremashita. “Pen Painapō Appō Pen”-wa, kono chāto-de nanajū-nana-i-to-nari, Nihonjin ātisuto-to-shite-wa nijū-rokunen-buri-no rankuin-to-narimashita. Nagasa wazuka yonjūgo-byō-no kyoku-wa 8-gatsu-ni Yūchūbu-ni tōkō-sarete-irai, rokusen nanahyaku-man-kai ijō saisei-sareteimasu. Kanadajin aidoru-no Jasutin Biibā-san-ga o-ki-ni-iri-to-shite susume, netto-de hyōban-to narimashita. Gaikoku-jin Kisha Kurabu-de Pikotarō-san-wa, dōga seisakuhi-wa wazuka 10-man-en-datta-to akashi, sekaiteki-na ninki-ga itsu-made tsuzuku-ka wakaranai-ga, wārudo tsuā-o okonaitai-to-iu-ikō-o shimeshimashita.

Translation

Comedian Pikotaro’s music video “Pen-Pineapple-Apple-Pen” was recognized by Guinness World Records on Oct. 28 as the shortest song to make the U.S. Billboard Hot 100 singles chart. The music video, which lasts just 45 seconds, entered the chart at 77, and it is the first time in 26 years that a Japanese artist has made the U.S. chart. The video has been viewed more than 67 million times since hitting YouTube in August, going viral on social media after Canadian pop star Justin Bieber tweeted that it was his favorite video on the internet. At the Foreign Correspondents’ Club of Japan, Pikotaro, who revealed that he spent only ¥100,000 to make the video, said that he hopes to do a world tour, though he doubts the global craze will continue.

Conversation between acquaintances

A: Komedian-no Pikotarō-san-no kyoku-ga Ginesu Sekai Kiroku-ni nintei-sareta sō-desu-ne.

(I heard that Pikotaro’s music video was recognized by Guinness World Records.)

B: Beikoku-no Birubōdo-no Hotto Wan-handoreddo-iri-shita motto-mo mijikai kyoku-da sō-desu-yo.

(The song was the shortest one ever to chart on the U.S. Billboard Hot 100.)

Conversation between husband and wife

H: Pikotarō-no “Pen Painapō Appō Pen” mita-koto-aru?

(Have you seen Pikotaro’s “Pen-Pineapple-Apple-Pen”?)

W: Jasutin Biibā-no o-ki-ni-iri-yo-ne.

(It’s Justin Bieber’s favorite, isn’t it?)

(No. 1331)