株式会社ジャパンタイムズ（本社：東京都千代田区 代表取締役会長兼社長 末松弥奈子）は第2回目となるBoarding & International School Day 2025を2025年4月20日（日）に開催します。
近年グローバル化が進む中、早期から国際的な教育環境を提供する場としてボーディングスクール（全寮制学校）が注目を集めています。多様なカリキュラムを提供し、生徒の個性や才能を伸ばすことを目指し、日本の教育シーンにおいて重要な選択肢の一つとして位置づけられてきています。
Boarding & International School Day 2025では日本国内のボーディングスクール8校によるブース出展に加えて、スイスの寄宿学校Institut Le Rosey 前校長、Michael Rob Gray（マイケル・ロブ・グレイ氏）による基調講演、ブース出展校の代表者によるパネルディスカッション、トークセッションを予定しています。
《概要》
日 時：4月20日（日）10時30分～16時予定
会 場：九段会館テラス（東京都千代田区九段南１丁目６−５）
参加費：無料
定 員：要・事前申し込み（締切：4月15日（火）)
主 催：株式会社ジャパンタイムズ
《参加校》
- 東京都立国際高等学校 (Tokyo Metropolitan Kokusai High School)
- EF アカデミー（EF Academy）
- 神石インターナショナルスクール（Jinseki International School）
- ラグビースクールジャパン (Rugby School Japan)
- フェニックスハウスインターナショナルスクール（Phoenix House International School）
- ノースロンドンカレッジスクール（North London Collegiate School）
- ハロウインターナショナルスクール安比ジャパン（Harrow International School Appi Japan)
《プログラム》
開場（10:30）
基調講演
- Institut Le Rosey 前校長、Michael Rob Gray（マイケル・ロブ・グレイ氏）
出展校代表者によるパネルディスカッション、トークセッション（予定）
閉会（16:00予定）
※プログラムは予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
イベントの詳細・お申し込みはこちら
https://jt-bsday2025.peatix.com
The Japan Times（ジャパンタイムズ）について
The Japan Timesは、1897年(明治30年)に創刊された、日本で最も歴史のある英字新聞です。1996年にホームページを開設。現在はソーシャルメディアも活用し、日本のいま、そして未来を、世界に向けて発信しています。読者は、国内在住の外国人に加えて、世界各国の政府高官やシンクタンクはもちろん、各国のメディアにも日本に関する信頼できる情報ソースとして活用されています。過去のアーカイブは、海外の大学や公立の図書館などで、日本やアジアの歴史研究に活用されています。
The Japan Times Online： https://www.japantimes.co.jp/
＜問い合わせ＞
株式会社ジャパンタイムズエージェンシー
Boarding & International School Day事務局
E-mail: [email protected]
＜報道関係者＞
担当：熊野
E-mail: [email protected]
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