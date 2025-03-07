株式会社ジャパンタイムズ（本社：東京都千代田区 代表取締役会長兼社長 末松弥奈子）は第2回目となるBoarding & International School Day 2025を2025年4月20日（日）に開催します。

近年グローバル化が進む中、早期から国際的な教育環境を提供する場としてボーディングスクール（全寮制学校）が注目を集めています。多様なカリキュラムを提供し、生徒の個性や才能を伸ばすことを目指し、日本の教育シーンにおいて重要な選択肢の一つとして位置づけられてきています。

Boarding & International School Day 2025では日本国内のボーディングスクール8校によるブース出展に加えて、スイスの寄宿学校Institut Le Rosey 前校長、Michael Rob Gray（マイケル・ロブ・グレイ氏）による基調講演、ブース出展校の代表者によるパネルディスカッション、トークセッションを予定しています。

《概要》

日 時：4月20日（日）10時30分～16時予定

会 場：九段会館テラス（東京都千代田区九段南１丁目６−５）

参加費：無料

定 員：要・事前申し込み（締切：4月15日（火）)

主 催：株式会社ジャパンタイムズ

《参加校》

東京都立国際高等学校 (Tokyo Metropolitan Kokusai High School)

EF アカデミー（EF Academy）

神石インターナショナルスクール（Jinseki International School）

ラグビースクールジャパン (Rugby School Japan)

フェニックスハウスインターナショナルスクール（Phoenix House International School）

ノースロンドンカレッジスクール（North London Collegiate School）

ハロウインターナショナルスクール安比ジャパン（Harrow International School Appi Japan)

《プログラム》

開場（10:30）

基調講演

Institut Le Rosey 前校長、Michael Rob Gray（マイケル・ロブ・グレイ氏）

出展校代表者によるパネルディスカッション、トークセッション（予定）

閉会（16:00予定）

※プログラムは予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

イベントの詳細・お申し込みはこちら

https://jt-bsday2025.peatix.com

The Japan Times（ジャパンタイムズ）について

The Japan Timesは、1897年(明治30年)に創刊された、日本で最も歴史のある英字新聞です。1996年にホームページを開設。現在はソーシャルメディアも活用し、日本のいま、そして未来を、世界に向けて発信しています。読者は、国内在住の外国人に加えて、世界各国の政府高官やシンクタンクはもちろん、各国のメディアにも日本に関する信頼できる情報ソースとして活用されています。過去のアーカイブは、海外の大学や公立の図書館などで、日本やアジアの歴史研究に活用されています。

The Japan Times Online： https://www.japantimes.co.jp/

＜問い合わせ＞

株式会社ジャパンタイムズエージェンシー

Boarding & International School Day事務局

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＜報道関係者＞

担当：熊野

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