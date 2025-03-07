株式会社ジャパンタイムズ（本社：東京都千代田区　代表取締役会長兼社長　末松弥奈子）は第2回目となるBoarding & International School Day 2025を2025年4月20日（日）に開催します。

近年グローバル化が進む中、早期から国際的な教育環境を提供する場としてボーディングスクール（全寮制学校）が注目を集めています。多様なカリキュラムを提供し、生徒の個性や才能を伸ばすことを目指し、日本の教育シーンにおいて重要な選択肢の一つとして位置づけられてきています。

Boarding & International School Day 2025では日本国内のボーディングスクール8校によるブース出展に加えて、スイスの寄宿学校Institut Le Rosey 前校長、Michael Rob Gray（マイケル・ロブ・グレイ氏）による基調講演、ブース出展校の代表者によるパネルディスカッション、トークセッションを予定しています。

《概要》

日　時：4月20日（日）10時30分～16時予定

会　場：九段会館テラス（東京都千代田区九段南１丁目６−５

参加費：無料

定　員：要・事前申し込み（締切：4月15日（火）)

主　催：株式会社ジャパンタイムズ

《参加校》

  • 東京都立国際高等学校 (Tokyo Metropolitan Kokusai High School)
  • EF アカデミー（EF Academy）
  • 神石インターナショナルスクール（Jinseki International School）
  • ラグビースクールジャパン (Rugby School Japan)
  • フェニックスハウスインターナショナルスクール（Phoenix House International School）
  • ノースロンドンカレッジスクール（North London Collegiate School）
  • ハロウインターナショナルスクール安比ジャパン（Harrow International School Appi Japan)

《プログラム》

開場（10:30）

基調講演

  • 　Institut Le Rosey 前校長、Michael Rob Gray（マイケル・ロブ・グレイ氏）　

出展校代表者によるパネルディスカッション、トークセッション（予定）

閉会（16:00予定）

※プログラムは予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

Japan Times

イベントの詳細・お申し込みはこちら

https://jt-bsday2025.peatix.com

The Japan Times（ジャパンタイムズ）について

The Japan Timesは、1897年(明治30年)に創刊された、日本で最も歴史のある英字新聞です。1996年にホームページを開設。現在はソーシャルメディアも活用し、日本のいま、そして未来を、世界に向けて発信しています。読者は、国内在住の外国人に加えて、世界各国の政府高官やシンクタンクはもちろん、各国のメディアにも日本に関する信頼できる情報ソースとして活用されています。過去のアーカイブは、海外の大学や公立の図書館などで、日本やアジアの歴史研究に活用されています。

The Japan Times Online： https://www.japantimes.co.jp/

＜問い合わせ＞

株式会社ジャパンタイムズエージェンシー

Boarding & International School Day事務局

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＜報道関係者＞

担当：熊野

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