株式会社ジャパンタイムズ出版（本社：東京都千代田区、取締役社長：伊藤秀樹）は、2024年10⽉１日より、全従業員に向けて事実婚や同性のパートナーに対し、法律上の配偶者と同様に福利厚⽣や規程を適⽤する「パートナーシップ制度」を導入しました。

適用される主な制度

結婚、出産・育児・介護等の特別休暇や慶弔見舞金等

適用開始日：2024年10月1日

今後も多様性を尊重し合い、すべての従業員が安心して成長、活躍することができる職場の環境づくりを推進してまいります。

なお申請は上長を経由せず、直接担当部署に提出することで、個人のプライバシーを尊重するよう努めています。

株式会社ジャパンタイムズ出版について

2019年、株式会社ジャパンタイムズの出版事業部門が独立して創業しました。

50年以上にわたる語学教材開発で蓄積された知見をベースに、表面的な技能習得にとどまらない、より高次の視点からの語学学習コンテンツやサービスを提供しています。

＜本件に関する問い合わせ先＞

株式会社ニューズ・ツー・ユーホールディングス

人事総務部

E-mail: [email protected]

＜プレス関係の問い合わせ＞

担当：広報 熊野

E-mail: [email protected]

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