Three Mount Fuji trails open for the climbing season

Sample newspaper article

富士山の静岡県側にある須走、富士宮、御殿場の3ルートが7月10日、山開きした。山梨県側の吉田ルートは7月1日に開いており、開山期間はいずれも9月10日まで。世界遺産登録から6度目の夏山シーズンとなる。

静岡県側からの登山者は昨年、約11万2200人だった。環境保全や安全対策のために登山者が任意で支払う「富士山保全協力金」は1人千円で、昨年は計約5200万円集まった。

昨年12月には「静岡県富士山世界遺産センター」が富士宮市の市街地にオープンしており、県の担当者は「センターで富士山の歴史的な価値を学んだ上で登山してもらえれば」と話している。 (KYODO)

Words and phrases

富士山 (ふじさん) Mount Fuji

静岡県側 (しずおかけんがわ) Shizuoka Prefecture side

須走 (すばしり) Subashiri [Trail]

富士宮 (ふじのみや) Fujinomiya [Trail]

御殿場 (ごてんば) Gotemba [Trail]

山開き (やまびらき) start of climbing season

山梨県側 (やまなしけんがわ) Yamanashi Prefecture side

吉田ルート(よしだルート) Yoshida Trail

開く (ひらく) to open

開山期間 (かいざんきかん) opening period

世界遺産登録 (せかいいさんとうろく) registered [as a] World Heritage Site

6度目 (ろくどめ) sixth time

夏山シーズン (なつやまシーズン) summer mountain season

登山者 (とざんしゃ) mountain climber

昨年 (さくねん) last year

約 (やく) around

環境保全 (かんきょうほぜん) environmental conservation

安全対策 (あんぜんたいさく) safety measure

任意 (にんい) voluntary

支払う (しはらう) to pay

富士山保全協力金 (ふじさんほぜんきょうりょくきん) Fujisan Conservation Donation Campaign

千円 (せんえん) ¥1,000

計 (けい) total

5200万円 (ごせんにひゃくまんえん) ¥52 million

集める (あつめる) to collect

静岡県富士山世界遺産センター (しずおかけんふじさんせかいいさんセンター) Mt. Fuji World Heritage Centre, Shizuoka

市街地 (しがいち) downtown

県 (けん) prefecture

担当者 (たんとうしゃ) person in charge

歴史的 (れきしてき) historic

価値 (かち) value

学ぶ (まなぶ) to learn

上 (うえ) on top of

登山する (とざんする) to mountain climb

話す (はなす) to talk about

Quick questions

1) 7月1日に山開きしたルートの名前はなんですか。

2) 富士山の開山期間はいつまでですか。

3) 「静岡県富士山世界遺産センター」はいつ オープンしましたか。

Translation

The three trails on the Shizuoka Prefecture side of Mount Fuji — Subashiri, Fujinomiya and Gotemba — opened on July 10 at the start of the climbing season. The Yoshida Trail on the Yamanashi Prefecture side opened on July 1 and all trails are open until Sept. 10. This is the sixth summer climbing season since Fuji was registered as a World Heritage Site.

Last year around 112,200 people climbed from the Shizuoka Prefecture side. For environmental conservation and safety measures, climbers are asked to donate ¥1,000 to the Fujisan Conservation Donation Campaign, which raised around ¥52 million last year.

Last December the Mt. Fuji World Heritage Centre, Shizuoka was opened in downtown Fujinomiya. A spokesperson for the prefecture said, “We want people to come here and learn about the historical value of Mount Fuji before climbing it.”

Answers

1) What’s the name of the trail that opened on July 1?

吉田ルート。

The Yoshida Trail.

2) When does Mount Fuji’s climbing season end?

9月10日。

Sept. 10.

3) When was the Mt. Fuji World Heritage Centre, Shizuoka opened?

昨年の12月。

December of last year.