【シリーズ最終号！　いま、読んでおきたい国内外のニュースが満載】『The Japan Times NEWS DIGEST』最新号発売

株式会社ジャパンタイムズ出版（本社：東京都千代田区、取締役社長：伊藤秀樹）は、『The Japan Times NEWS DIGEST 2019.11 Vol. 81』を出版しました。

『The Japan Times NEWS DIGEST』は、英字新聞The Japan Timesと通信社Reuters（ロイター）から、世界の重要ニュースを厳選した隔月発行のニュース英語教材です。

今号の巻頭特集は、令和の「即位礼正殿の儀」です。The Japan Timesの一面記事を取り上げるほか、創刊から122年を迎えた同紙の紙面写真を通じて、歴代の天皇即位を振り返ります。

そのほか、世界が注目する16歳の環境活動家、グレタ・トゥンベリさんのスピーチ（生音声付き）、38年ぶりとなる来日をひかえたローマ法王、香港デモが生んだレストランメニュー、インドネシアの首都移転でオランウータンが絶滅危機など、注目のニュースを約20本掲載します。