【シリーズ最終号！　いま、読んでおきたい国内外のニュースが満載】『The Japan Times NEWS DIGEST』最新号発売

株式会社ジャパンタイムズ出版（本社：東京都千代田区、取締役社長：伊藤秀樹）は、『The Japan Times NEWS DIGEST 2019.11 Vol. 81』を出版しました。
『The Japan Times NEWS DIGEST』は、英字新聞The Japan Timesと通信社Reuters（ロイター）から、世界の重要ニュースを厳選した隔月発行のニュース英語教材です。
今号の巻頭特集は、令和の「即位礼正殿の儀」です。The Japan Timesの一面記事を取り上げるほか、創刊から122年を迎えた同紙の紙面写真を通じて、歴代の天皇即位を振り返ります。
そのほか、世界が注目する16歳の環境活動家、グレタ・トゥンベリさんのスピーチ（生音声付き）、38年ぶりとなる来日をひかえたローマ法王、香港デモが生んだレストランメニュー、インドネシアの首都移転でオランウータンが絶滅危機など、注目のニュースを約20本掲載します。
特集１
令和元年「即位礼正殿の儀」
Emperor’s Enthronement
特集２ ★生音声★
国連気候行動サミット2019 グレタ・トゥンベリのスピーチ
「決して、あなたたちを許さない」
“We will never forgive you”
〈リスニングセクション〉
インドネシア、首都移転でオランウータン絶滅の危機
Endangered orangutans at risk as Indonesia moves capital
香港デモがレストランのメニューに
Protests are on the menu in Hong Kong
〈リーディングセクション〉
ローマ法王、11月下旬に来日
Pope Francis to visit Japan in late November
ケネディ家の末裔、いざ上院選へ
Rep. Joe Kennedy to run for Senate seat
仕様：A5 判並製・96ページ
CD1枚&MP3音声無料ダウンロード
定価：本体1,000円＋税
ISBN：978-4-7890-1744-2
出版社：ジャパンタイムズ出版
発行日：2019年12月5日
※『The Japan Times NEWS DIGEST』は、本81号をもちまして休刊することとなりました。本書の後継として、英文記事を使った新しい教材を2020年3月に発行すべく、準備中です。
◆ 株式会社ジャパンタイムズ出版について
2019年7月1日、株式会社ジャパンタイムズの出版事業部門が独立し、「株式会社ジャパンタイムズ出版」が創業しました。50年以上にわたる語学教材開発で蓄積された知見をベースに、表面的な技能習得にとどまらない、より高次の視点からの語学学習コンテンツやサービスを提供してまいります。
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【本件に関する問い合わせ先】
出版営業部（松ヶ野）
E-mail: bookclub@japantimes.co.jp TEL: 050-3646-9500