Queen Elizabeth II marks record 65 years on throne

Sample newspaper article

エリザベス女王は2月6日、英国君主として初めて即位から65年目に 達した。ロンドンの中心部ではサファイア・ジュビリーを祝砲でお祝いした。バッキンガム宮殿はまた、女王が1947年に父親のジョージ6世 から結婚のお祝いとして贈られたサファイアを身に付けている写真を 公開した。女王はこの日、イギリス東部のサンドリンガムの別邸で静かに過ごされたという。女王にとって即位した日は父親が亡くなった日でもあり、この日を祝うことはない。1952年に逝去した父親を継いで25歳で戴冠した女王は、2015年にはヴィクトリア女王を超えて英国で最長の君主となった。女王は現在90歳で、高齢のため既に公務は軽減 されている。 (Feb. 7)

Words and phrases

女王 (joō) queen; 英国君主 (Eikoku kunshu) British monarch; 初めて (haji-) first; 即位 (sokui) on the throne; 達した (tas-) reach; 中心部 (chūshinbu) central; 祝砲 (shukuhō) gun salute; お祝い した (-iwa-) marked; バッキンガム宮殿 (Bakkingamu Kyūden) Buckingham Palace; 父親 (chichioya) father; 結婚のお祝い (kekkon-iwa-) wedding gift; 贈られた (oku-) given to; 身に付けて (mi-tsu-) wears; 写真 (shashin) photo; 公開した (kōkai-) released; 別邸 (bettei) estate; 静かに (shizu-) quietly; 過ごされた (su-) spending; 亡くなった日 (na-hi) anniversary of the death; 逝去に 際して (seikyo-sai-) on the death of; 歳 (sai) at the age of; 戴冠した (taikan-) became monarch; 超えて (ko-) surpassed; 最長の君主 (saichō-kunshu) longest-serving monarch; 現在 (genzai) now; 高齢のため (kōrei-) due to advanced age; 既に (sude-) already; 公務 (kōmu) official duties; 軽減されて (keigen-) was reduced

Sample radio or television report

Erizabesu Joō-wa 2-gatsu muika, Eikoku kunshu-to-shite hajimete sokui-kara 65-nenme-ni tasshimashita. Rondon-no chūshinbu-de-wa Safaia Jubirii-o shukuhō-de o-iwai-shimashita. Bakkingamu Kyūden-wa mata, Joō-ga 1947-nen-ni chichioya-no Jōji Rokusei-kara kekkon-no o-iwai-to-shite okurareta safaia-o mi-ni-tsuketeiru shashin-o kōkai-shimashita. Joō-wa kono-hi, Igirisu tōbu-no Sandoringamu-no bettei-de shizuka-ni sugosare-mashita. Joō-ni totte sokui-shita-hi-wa chichioya-ga nakunatta-hi-de-mo-ari, kono-hi-o iwau-koto-wa arimasen. 1952-nen-ni seikyo-shita chichioya-o tsuide 25-sai-de taikan-shita Joō-wa, 2015-nen-ni-wa Bikutoria Joō-o koete Eikoku-de saichō-no kunshu-to narimashita. Joō-wa genzai 90-sai-de, kōrei-no tame sude-ni kōmu-wa keigen-sarete-imasu.

Translation

Queen Elizabeth II has become the first British monarch to reach the milestone of 65 years on the throne. The queen’s Sapphire Jubilee was marked on Feb. 6 by gun salutes in central London. Buckingham Palace also released a photo of Elizabeth in which the monarch wore sapphire jewelry given to her by her father, King George VI, as a wedding gift in 1947. The palace said the queen was spending the day quietly at her Sandringham estate in eastern England. She does not celebrate the anniversary of the date she became queen, as it is also the anniversary of her father’s death. Elizabeth became monarch at the age of 25 on the death of her father in 1952. She surpassed Queen Victoria as Britain’s longest-serving monarch in 2015. The queen, who is now 90, has already reduced her official duties due to her advanced age.

Conversation between acquaintances

A: Erizabesu Joō-wa Eikoku kunshu-to-shite hajimete sokui-kara 65-nenme-ni tasshita-sō-desu-yo.

(I heard that Queen Elizabeth II has become the first British monarch to reach the milestone of 65 years on the throne.)

B: 2015-nen-ni-wa Bikutoria Joō-o koete Eikoku-de saichō-no kunshu-ni-natta-sō-desu.

(Apparently she surpassed Queen Victoria as Britain’s longest-serving monarch in 2015.)

Conversation between husband and wife

H: Erizabesu Joō-wa kōrei-no tame sudeni kōmu-ga keigen-sareteiru sō-da.

(It seems that Queen Elizabeth has already reduced her official duties because of her advanced age.)

W: (Tennō heika-to onaji-ne.

(It’s the same with the Emperor, isn’t it?)

(No. 1345)