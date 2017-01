Better to be read than end up misled about the uses of ‘mashi’

Fu-seiritsu-yori-wa mashi-da. (It’s better than it ending in failure.)

Situation 1: At the office, Ms. Gray talks to her boss, Mr. Okubo.

グレイ: 課長、SK社と契約が成立したそうですね。すごいですね。

大久保: こちらが大分譲歩したんだが、それでも、不成立よりはましだからね。

Gurei: Kachō, SK-sha-to keiyaku-ga seiritsu-shita-sō-desu-ne. Sugoi-desu-ne.

Ōkubo: Kochira-ga daibu jōho-shita-n-da-ga, sore-demo, fu-seiritsu-yori-wa mashi-dakara-ne.

Gray: Boss, I heard we signed a contract with SK Co. That’s marvelous!

Okubo: We made quite a lot of concessions to them, but still, it’s better than it all ending in failure.

Today we will introduce the na-adjective ましな and its related expressions. ましな is used to suggest that one thing is better than something else, if still dissatisfactory. Examples: もう少(すこ)しましな料理(りょうり)は出(だ)せないのか (Can’t you serve me food that’s a bit nicer?); この次(つぎ)のテストでは、ちょっとはましな点 (てん)が取(と)れるようにがんばろう (I’ll try to get better marks in my next exam). In Situation 1, Mr. Okubo says that his company reluctantly made a lot of concessions to the other firm, but that an imperfect contract is better than none at all. Thus, まし is often used in the pattern XよりYのほうがましだ/です ( Y is better than X).

Situation 2: Takako’s mother finds that her daughter has left pieces of green pepper on her plate.

母: たか子、またピーマン残してる。栄養がかたよると、きれいな女性になれないのよ。

たか子: ピーマン食べるくらいなら、ブスになるほうがまし!

Haha: Takako, mata piiman nokoshite-ru. Eiyō-ga katayoru-to, kireina josei-ni narenai-no-yo.

Takako: Piiman taberu-kurai-nara, busu-ni naru hō-ga mashi!

Mother: Takako, you’ve left your green pepper again. If your diet is out of balance, you won’t grow up to be a beautiful lady.

Takako: I’d rather be an ugly woman than eat green pepper.

When the speaker wants to emphasize that they dislike X, the pattern XくらいならYほうがましだ/です (I’d rather choose Y than X) is often used, where Y is a noun or verb in noun-modifying form. Here, the speaker dislikes both X and Y, but by giving Y as an example, they emphasize just how much they dislike X, as Takako did in Situation 2. 死(し)んだほうがまし (I’d rather die) is sometimes used, though the speaker probably never means it literally. Example: あんな男(おとこ)と結婚(けっこん)するくらいなら、死んだ方がましよ (I’d rather die than marry a man like that).

Bonus Dialogue: Mitsuo comes home quite late.

母: お帰(かえ)り。ずいぶん遅(おそ)かったじゃない。

光男: うん。部活(ぶかつ)がんばってきたんだ。ああ、疲れた。

母: もう少しましなうそついたら? ぜんぜん運動(うんどう)してきたようには見(み)えない。

光男: え?やっぱりわかる?

母: あたりまえよ。今(いま)まで、だれと何(なに)してたの?

光男: 一人(ひとり)でゲームセンター。

母: やれやれ、遊(あそ)ぶにしても、もう少(すこ)しましな 遊びはできないかなあ。

光男: ましな遊びって? パチンコとか、競馬(けいば)とか?

母: 高校生(こうこうせい)がそんなことしていいわけない でしょ!キャッチボールとか、健康的(けんこうてき)な遊びのことよ。

光男: そんなたいくつなことをやるくらいなら、まだ勉強 (べんきょう)のほうがましだ。

母: そうね。じゃ、晩御飯(ばんごはん)がすんだら、さっそく勉強すれば? キャッチボールのかわりに。

Mother: Welcome back! You’re late today.

Mitsuo: Yeah, I’ve been working hard at my club activity. Oh, I’m tired!

Mother: How about learning to lie better? You don’t look like you’ve been doing sports.

Mitsuo: Oh, can you tell?

Mother: Of course I can. What have you been up to and with whom?

Mitsuo: I was at an amusement arcade by myself.

Mother: Oh, come on, if you have to play, can’t you play something better?

Mitsuo: What’s better to play? Pachinko, the horses or something?

Mother: High school students can’t do that kind of thing! I mean something healthy like playing catch.

Mitsuo: I’d rather study than do something boring like catch.

Mother: OK, then. In that case, why don’t you study straight after dinner, instead of playing catch?