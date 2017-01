‘Your Name.’ becomes China’s No. 1 Japanese film

Sample newspaper article

日本のアニメ映画「君の名は。」が12月17日、中国の歴代邦画興行収入トップになった。最近の二カ国間の政治的緊張関係にもかかわらず、 中国の若者がこの大ヒットの恋愛映画を見に集まったからだ。中国で 人気の映画チケット情報サイトが提供するデータによると、この映画の切符の売り上げは2015年に「STAND BY ME ドラえもん」が記録した5億3000万元(約90億円)の記録を上回った。新海誠氏が監督を 務めたこの映画は、12月2日に中国で封切られた直後に新最高記録を打ち立てた。映画は8月下旬に日本で初公開されて以来、国内外で センセーションを巻き起こしている。 (Dec.18)

Words and phrases

日本の (Nihon-) Japanese; アニメ映画 (anime eiga) anime film; 君の名は (Kimi-Na-) “Your Name.”; 中国の (Chūgoku-) in China; 歴代邦画興行収入トップ (rekidai hōga kōgyō shūnyū toppu) highest-grossing Japanese movie of all time; 最近の (saikin-) recent; 二カ国間 (nikakokukan) between the two countries; 政治的緊張関係 (seijiteki kinchō kankei) problematic political relations; にもかかわらず despite; 若者 (wakamono) young people; 大ヒットの (daihitto-) blockbuster; 恋愛映画 (ren’ai eiga) love story; 見に (mi-) watch; 集まった (atsu-) flock to; 人気の (ninki-) popular; 映画チケット情報サイト (eiga chiketto jōhō saito) website for cinema tickets; 提供する (teikyō-) provided ; 切符の 売り上げ (kippu-u-a-) box office sales; 記録した (kiroku-) recorded; 元 (gen) yuan; 億円 (oku en) billion yen; 上回った (uwamawat-) topped; 新海誠 (Shinkai Makoto) Makoto Shinkai; 監督を務めた (kantoku-tsuto-) directed by; 封切られた (hūgi-) premiered; 直後に (chokugo-) soon after; 新最高記録 (shin saikō kiroku) new record ; 打ち立てた (u-ta-) was set; 下旬 (gejun) late; 初公開され (hatsukōkai-) first released; 以来 (irai) since; 国内外 (kokunaigai) at home and abroad; センセーションを巻き起こし (sensēshon-ma-o-) has become a sensation

Sample radio or television report

Nihon-no anime eiga “Kimi-no-Na-wa”-ga 12-gatsu 17-nichi, Chūgoku-no rekidai hōga kōgyō shūnyū toppu-ni narimashita. Saikin-no nikakokukan-no seijiteki kinchō kankei-ni-mo kakawarazu, Chūgoku-no wakamono-ga kono dai hitto-no eiga-o mi-ni atsumatta-kara-desu. Chūgoku-de ninki-no eiga chiketto jōhō saito-ga teikyō-suru dēta-ni yorimasu-to, kono eiga-no kippu-no uriage-wa 2015-nen-ni “Sutando bai Mii Doraemon”-ga kiroku-shita go-oku sanzen-man-gen, yaku kyūjūoku-en-no kiroku-o uwamawarimashita. Shinkai Makoto-shi-ga kantoku-o tsutometa kono eiga-wa, 12-gatsu futsuka-ni Chūgoku-de hūgirareta chokugo-ni shin kiroku-o uchitatemashita. Eiga-wa 8-gatsu gejun-ni Nihon-de hatsukōkai-sarete-irai, kokunaigai-de sensēshon-o makiokoshite-imasu.

Translation

The Japanese anime film “Your Name.” became the highest-grossing Japanese movie of all time in China on Dec. 17, as young Chinese people flocked to watch the fantasy love story despite problematic political relations between the two countries. Box office sales of the film topped the 530 million yuan (¥9 billion) record set in 2015 by “Stand by Me Doraemon,” according to data provided by a popular Chinese website for cinema tickets. The new record was set soon after the film, directed by Makoto Shinkai, premiered across China on Dec. 2. It was first released in Japan in late August. Since then, it has become a sensation at home and abroad.

Conversation between acquaintances

A: Anime eiga “Kimi-no-Na-wa”-ga Chūgoku-no rekidai hōga kōgyō shūnyū-de toppu-ni natta-sō-desu-yo.

(I heard that the anime film “Your Name.” became the highest-grossing Japanese movie of all time in China.)

B: Nihon-de hatsukōkai-sarete-irai, kokunaigai-de sensēshon-o makiokoshite-imasu-yo-ne.

(Since the movie was first released in Japan, it has become a sensation at home and abroad, hasn’t it?)

Conversation between husband and wife

H: “Kimi-no-Na-wa”-wa sugoi ninki-da-sō-da.

(It seems that “Your Name.” has been very popular.)

W: Kondo-no nichiyōbi-ni mi-ni ikimashō-yo.

(Let’s go see the movie next Sunday.)

(No. 1339)