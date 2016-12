UNESCO heritage list adds 33 festivals

Sample newspaper article

日本の33の伝統的な祭りがユネスコの無形文化遺産のリストに追加された。エチオピアで開かれた国連教育科学文化機関の政府間委員会で11月30日に正式に承認された。全国18府県の祭礼行事33件は、ほとんどが江戸時代に始まったと言われ、木工や金工、漆塗り、染め物といった伝統工芸で飾られた山車が街を巡るのが特徴だ。京都祇園祭りの山鉾行事や佐賀県の唐津くんちの曳山行事などが含まれている。33の祭りは単一のグループとして登録され、これにより国内の無形文化遺産は合計21件となった。 (Dec. 1)

Words and phrases

日本の (Nihon-) Japanese; 伝統的な (dentōteki-) traditional; 祭り (matsu-) festivals; 無形文化遺産 (Mukei Bunka Isan) Intangible Cultural Heritage; 追加された (tsuika-) added to; 開かれた (hira-) held; 国連教育科学文化機関 (Kokuren Kyōiku Kagaku Bunka Kikan) U.N. Educational, Scientific and Cultural Organization; 政府間委員会 (Seifukan Iinkai) Intergovernmental Committee; 正式に (seishiki-) officially; 承認された (shōnin-) approved; 府県 (fuken) prefectures; 祭礼行事 (sairei gyōji) festivals; 江戸時代 (Edo Jidai) Edo Period; 始まった (haji-) started; 木工 (mokkō) woodwork; 金工 (kinkō) metalwork; 漆塗り (shitsunu-) lacquered; 染め物 (so-mono) dyed fabrics; 伝統工芸 (dentō kōgei) traditional techniques; 飾られた (kaza-) decorated; 山車 (dashi) floats; 街を巡る (machi-megu-) parades; 特徴だ (tokuchō-) features; 祇園祭り (Gion Matsu-) Gion Festival; 山鉾行事 (Yamahoko gyōji) Yamahoko parade; 佐賀県 (Saga ken) Saga Prefecture; 唐津くんち (Karatsu-) Karatsu Kunchi; 曳山行事 (Hikiyama gyōji) Hikiyama parade; 単一 (tan’itsu) single; 登録され (tōroku-) registered; 合計 (gōkei) total number

Sample radio or television report

Nihon-no 33-no dentōteki-na matsuri-ga Yunesuko-no Mukei Bunka Isan-no risuto-ni tsuika-saremashita. Echiopia-de hirakareta Kokuren Kyōiku Kagaku Bunka Kikan-no Seifukan Iinkai-de 11-gatsu 30-nichi ni seishiki-ni shōnin-saremashita. Zenkoku jūhachi fuken-no sairei gyōji 33-ken-wa, hotondo-ga Edo Jidai-ni hajimatta-to iware, mokkō-ya kinkō, shitsunuri, somemono-to itta dentō kōgei-de kazarareta dashi-ga machi-o meguru-noga tokuchō-desu. Kyōto Gion Matsuri-no Yamahoko gyōji- ya Saga-ken-no Karatsu Kunchi-no Hikiyama gyōji-nado-ga fukumarete-imasu. 33-no matsuri-wa tan’itsu-no gurūpu-to-shite tōroku-sare, koreniyori kokunai-no mukei bunka isan-wa gōkei 21-ken-to narimashita.

Translation

Thirty-three traditional Japanese festivals have been added to UNESCO’s Intangible Cultural Heritage list. Listing of the festivals was officially approved on Nov. 30 at a meeting of the U.N. Educational, Scientific and Cultural Organization’s Intergovernmental Committee held in Ethiopia. The festivals in 18 prefectures, most of which are said to have started in the Edo Period, feature parades involving floats made with traditional woodwork and metalwork techniques, and are decorated with lacquered products and dyed fabrics. Among the 33 festivals are the Yamahoko parade portion of the Gion Festival in Kyoto and the Hikiyama float parade portion of the Karatsu Kunchi Festival in Saga Prefecture. The festivals were registered under a single entry, raising the total number of Japanese assets on the intangible cultural heritage list to 21.

Conversation between acquaintances

A: Nihon-no 33-no dentōteki-na matsuri-ga Yunesuko-no Mukei Bunka Isan-no risuto-ni tsuika-sareta-sō-desu-yo.

(I heard that 33 traditional Japanese festivals were added to UNESCO’s Intangible Cultural Heritage list.)

B: Kokunai-no isan-wa gōkei 21-ken ni narimashita-ne.

(The new entry raised total number of Japanese assets on the intangible cultural heritage to 21.)

Conversation between a husband and wife

H: Rainen-wa Kyōto no Gion Matsuri-o mini ikitai-ne.

(I would like to see Gion Matsuri festival in Kyoto next year.)

W: Yunesuko-no Mukei Bunk Isan-ni natta-kara komu-wa-yo.

(I’m sure there will be many people because the festival was registered as UNESCO’s Intangible Cultural Heritage.)

(No. 1336)