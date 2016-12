Museum dedicated to Hokusai opens

Sample newspaper article

江戸時代の浮世絵師、葛飾北斎に捧げられた美術館が11月22日、東京の墨田区に開館した。北斎は墨田区で生まれ、90年の生涯の大半をここで過ごした。平日の開館となったが、すみだ北斎美術館に館するため 朝早くから多くの人が並んだ。美術館を運営する墨田区役所は、この 優れた芸術家を称えるだけでなく、観光客を引き寄せる目的もあると 述べた。北斎の木版画作品集「富嶽三十六景」のなかで最も有名な 「神奈川沖浪裏」が展示されている。来館者は展示を見ながら北斎の 生涯をたどることができると同美術館は述べた。 (Nov. 23)

Words and phrases

江戸時代 (Edo Jidai) Edo Period; 浮世絵師 (ukiyoe-shi) ukiyo-e artist; 葛飾北斎 (Katsushika Hokusai); 捧げられた (sasa-) dedicated to; 美術館 (bijutsukan) museum; 東京の墨田区 (Tōkyō-Sumida-ku) Tokyo’s Sumida Ward; 開館した (kaikan-) opened; 生まれ (u-) was born; 生涯 (shōgai) life; 大半 (taihan) almost all; 過ごした (su-) spent; 平日 (heijitsu) weekday; 入館するため (nyūkan-) to enter; 朝早くから (asa haya-) from early in the morning; 多くの人 (ō-hito) many people; 並んだ (nara-) queued; 運営する (un’ei-) runs; 区役所 (kuyakusho) ward office; 優れた (sugu-) great; 芸術家 (geijutsuka) artist; 称える (tata-) honoring; 観光客 (kankōkyaku) tourists; 引き寄せる (hi-yo-) drawing; 目的もある (mokuteki-) aimed at; 述べた (no-) said; 木版画作品集 (mokuhanga sakuhinshū) woodblook series; 富嶽三十六景 (Fugaku Sanjū-rokkei) “Thirty-six Views of Mount Fuji”; 最も有名な作品 (motto-yūmei-sakuhin) most famous work; 神奈川沖浪裏 (Kanagawa-oki Namiura) “The Great Wave off Kanagawa”; 展示され (tenji-) displayed; 来館者 (raikansha) visitors; たどる trace

Sample radio or television report

Edo-Jidai-no ukiyoe-shi, Katsushika Hokusai-ni sasagerareta bijutsukan-ga 11-gatsu 22-nichi, Tōkyō-no Sumida-ku-ni kaikan-shimashita. Hokusai-wa Sumida-ku-de umare, kyūjū-nen-no shōgai-no taihan-o koko-de sugoshimashita. Heijitsu-no kaikan-to narimashita-ga, Sumida Hokusai Bijutsukan-ni nyūkan-suru-tame asa hayaku-kara ōku-no hito-ga narabimashita. Bijutsukan-o un’ei-suru Sumida kuyakusho-wa, kono sugureta geijutsuka-o tataeru dake-de-naku, kankōkyaku-o hikiyoseru mokuteki-mo-aru-to nobemashita. Hokusai-no mokuhanga sakuhinshū “Fugaku Sanjū-rokkei”-no naka-de mottomo yūmei-na “Kanagawa-oki Namiura”-ga tenjisarete-imasu. Raikansha-wa tenji-o mi-nagara Hokusai-no shōgai-o tadoru-koto-ga dekiru-to dō-bijutsukan-wa nobemashita.

Translation

A museum dedicated to Katsushika Hokusai, a ukiyo-e artist in the Edo Period, opened on Nov. 22 in Tokyo’s Sumida Ward, where he was born and spent almost all of his 90 years of life. Despite falling on a weekday, many people queued from early in the morning to enter the Sumida Hokusai Museum. The Sumida Ward Office, which runs the museum, said that the facility is aimed at honoring the great artist as well as drawing tourists. Hokusai’s most famous work, “The Great Wave off Kanagawa,” from the series “Thirty-six Views of Mount Fuji,” is displayed. Through these displays, visitors will be able to trace the course of his life, the museum said.

Conversation between acquaintances

A: Katsushika Hokusai-ni sasagerareta bijutsukan-ga Tōkyō-no Sumida-ku-ni kaikan-shita-sō-desu-ne.

(I heard that a museum dedicated to Katsushika Hokusai opened in Tokyo’s Sumida Ward.)

B: Bijutsukan-wa Hokusai-o tataeru dake-de-naku, kankōkyaku-o hikiyoseru-mokuteki-mo-aru-sō-desu-yo.

(Aparently the facility is aimed not just at honoring Hokusai but also bringing in tourists.)

Conversation between husband and wife

H: Katsushika Hokusai-no yūmei-na sakuhin “Kanagawa-oki Namiura”-o mitai-ne.

(I’d like to see Katsushika Hokusai’s famous work “The Great Wave off Kanagawa.”)

W: Sono sakuhin-nara Sumida Hokusai Bijutsukan-ni tenjisareta-iru-wa-yo.

(That work is on display at the Sumida Hokusai Museum, you know.)

(No. 1335)