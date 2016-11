Bob Dylan wins Nobel Prize in literature

Sample newspaper article

スウェーデン・アカデミーは10月13日、米国の伝説的な音楽家ボブ・ ディラン氏(75)が、2016年のノーベル文学賞を受賞したと発表した。115年の文学賞の歴史で、作詞家の受賞は初めて。文学賞は伝統的に詩や短編、小説の作者に贈られてきた。スウェーデン・アカデミーは 授賞理由について「偉大な米国歌謡の伝統の中で、新たな詩的表現を創造した」ことだと述べた。その選択に発表会に参加した記者たちは息をのんだが、その後、長い喝采が沸いた。ディラン氏は過去に度々、文学賞の候補として 予想されることはあったが、真剣な候補者だとは見られていなかった。授賞式は12月10日にストックホルムで 行われる。 (Oct. 14)

Words and phrases

スウェーデン・アカデミー (Swēden Akademii) Swedish Academy; 米国の伝説的な音楽家 (Beikoku-densetsuteki-ongakuka) U.S. music legend; ノ ーベル文学賞 (Nōberu Bungakushō) Nobel Prize in literature; 受賞した (jushō-) won; 発表した (happyō-) announced; 歴史 (rekiki) history; 作詞家 (sakushika) songwriter; 初めて (haji-) first; 伝統的に (dentōteki-) traditionally; 詩 (shi) poems; 短編小説 (tanpen shōsetsu) short stories; 小説 (shōsetsu) novels; 作者 (sakusha) authors; 贈られて (oku-) gone to; 偉大な (idai-) great; 歌謡の伝統 (kayō-dentō) song tradition; 新たな (ara-) new; 詩的表現 (shiteki hyōgen) poetic expressions; 創造 した (sōzō-) created; 述べた (no-) said; 選択 (sentaku) choice; 出席した (shusseki-) attending; 記者たち (kisha-) journalists; 息をのんだ (iki-) met with gasps; その後 (-go) then; 喝采 (kassai) applause; 過去 (kako) past; 度々 (tabitabi) frequently; 候補 (kōho) contender; 予想 (yosō) speculation; 真剣な (shinken-) serious; 授賞式 (jushōshiki) award-winning ceremony

Sample radio or television report

Swēden Akademii-wa 10-gatsu 13-nichi, Beikoku-no densetsuteki-na ongakuka Bobu Diran-shi 75-sai-ga, 2016-nen-no Nōberu Bungakushō-o jushō-shita-to happyō-shimashita. 115-nen-no Bungakushō-no rekishi-de, sakushika-no jushō-wa hajimete-desu. Bungakushō-wa dentōteki-ni shi-ya tanpen shōsetsu, shōsetsu-no sakusha-ni okurarete-kimashita. Swēden Akademii-wa jushō-no riyū -to-shite “Idai-na Beikoku kayō-no dentō-no naka-de, arata-na shiteki hyōgen-o sōzō-shita”-to nobemashita. Sono sentaku-ni happyō-kai-ni shusseki-shita kishatachi-wa iki-o nomimashita-ga, sono-go, kassai-ga wakimashita. Diran-shi-wa kako-ni tabitabi, Bungakushō-no kōho-to-shite yosō-sareru-koto-wa arimashita-ga, shinken-na kōhosha-dato-wa mirarete-imasen-deshita. Jushōshiki-wa 12-gatsu tōka-ni Sutokkuhorumu-de okonaware-masu.

Translation

U.S. music legend Bob Dylan won the Nobel Prize in literature on Oct. 13, the first songwriter in the 115-year history of the Nobel to win the award in literature. Dylan, 75, was honored “for having created new poetic expressions within the great American song tradition,” the Swedish Academy announced. The award has traditionally gone to authors of poems, short stories or novels. The choice was met with gasps and then a long round of applause from journalists attending the prize announcement. The singer has been mentioned in Nobel speculation frequently in previous years but was never seen as a serious contender. The award ceremony will be held on Dec. 10 in Stockholm.

Conversation between acquaintances

A: Kotoshi-no Nōberu Bungakushō-wa Beikoku no kashu-no Bobu Diran-shi-ga jushō-shita sō-desu-ne.

(I heard that U.S. singer Bob Dylan won this year’s Nobel Prize in literature.)

B: Idai-na Beikoku kayō-no dentō-no naka-de, arata-na shiteki hyōgen-o sōzō-shita-to-iu riyū-da sō-desu-yo.

(He was reportedly honored for having created new poetic expressions within the great American song tradition.)

Conversation between husband and wife

H: Bobu Diran-shi-ga Nōberu Bungakushō-o jushō-shita-ne.

(Bob Dylan won the Nobel Prize in literature, didn’t he?)

W: Murakami Haruki-shi-ni itsuka Nōberu Bungakushō-o totte hoshii-wa.

(I hope that one day Haruki Murakami will win the prize.)

(No. 1330)