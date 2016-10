Paralympic flag handed from Rio to Tokyo

Sample newspaper article

障害のあるスポーツ選手のための世界最大の大会で、初めて南米で開催されたリオ・パラリンピックが9月18日、幕を閉じた。マラカナン競技場で行われた閉会式で、東京都の小池百合子知事が、国際パラリンピック委員会のフィリップ・クレーブン会長からパラリンピック旗を受け取り、旗はリオから東京へ引き継がれた。今年のパラリンピックは過去最多の選手が出場し、200以上の世界記録を樹立、パラリンピックの選手たちの競争力の著しい向上を示した。日本は132人の選手を送り出し、金メダル10個を狙ったが、パラリンピックに初参加した1964年の東京大会以来初めて金メダルを1つも取れずに終わった。 (Sept. 19)

Words and phrases

障害のある (shōgai-) with disabilities; スポーツ選手 (supōtsu senshu) athletes; 世界最大 (sekai saidai) world largest; 大会 (taikai) event; 初めて (haji-) for the first time; 南米 (Nanbei) South America; 開催された (kaisai-) held; 幕を閉じた (maku-to-) the curtain came down; 競技場 (kōgijō) stadium; 閉会式 (heikaishiki) closing ceremony; 国際パラリンピック委員会 (Kokusai Pararinpikku I’inkai) International Paralympic Committee; 会長 (kaichō) chairman; 旗 (hata) flag; 受け取り (u-to-) receiving; 引き継がれた (hi-tsu-) handed over ; 過去最多の (kako saita-) record-high number; 出場し (shutsujō-) participated in; 以上の (ijō-) more than; 世界記録 (sekai kiroku) world records; 樹立 (juritsu) setting; 競争力 (kyōsōryoku) competitiveness; 著しい (ichijiru-) marked; 向上 (kōjō) heightening; 示した (shime-) indicating; 日本 (Nihon) Japan; 送り出し (o-da-) send; 狙った (nerat-) aiming for; 参加した (sanka-) taking part in; 以来 (irai) since; 1つも金メダルを取れずに終わった (hito-kin-medaru-to-o-) ended up not winning a single gold

Sample radio or television report

Shōgai-no-aru supōtsu senshu-no tame-no sekai saidai-no taikai-de, hajimete Nanbei-de kaisai-sareta Rio Pararinpikku-ga 9-gatsu jūhachinichi, maku-o tojimashita. Marakanan kyōgijō-de okonawareta heikaishiki-de, Tōkyōto-no Koike Yuriko chiji-ga, Kokusai Pararinpikku I’inkai-no Firippu Kurēbun kaichō-kara Pararinpikku-ki-o uketori, hata-wa Rio-kara Tōkyō-e-to hikitsugaremashita. Kotoshi-no Pararinpikku-wa kako saita-no senshu-ga shutsujō-shi, nihyaku ijō-no sekai kiroku-o juritsu, Pararinpikku-no senshutachi-no kyōsōryoku-no ichijirushii kōjō-o shimeshimashita. Nihon-wa hyaku-sanjū-ni-nin-no senshu-o okuridashi, kin medaru jukko-o neraimashita-ga, Pararinpikku-ni hatsusanka-shita 1964-nen-no Tōkyō taikai irai hajimete kin-medaru-o hitotsumo torezu-ni owari-mashita.

Translation

The curtain came down Sept. 18 on the Rio Paralympics, the world’s largest event for athletes with disabilities, held for the first time in South America. The Paralympic flag was handed over from Rio de Janeiro to Tokyo during the closing ceremony at Maracana Stadium, with Tokyo Gov. Yuriko Koike receiving the flag from Philip Craven, president of the International Paralympic Committee. A record-high number of athletes participated in this year’s Paralympics, setting more than 200 new world records, indicating a marked heightening of competitiveness among Paralympians. Japan, which sent 132 athletes and was aiming for 10 gold medals, ended up not winning a single one for the first time since it began taking part in the events in 1964 in Tokyo.

Conversation between acquaintances

A: Hajimete Nanbei-de kaisai-sareta Pararinpikku-ga heikai-shimashita-ne.

(The Rio Paralympics, which were held in South Africa for the first time, have closed, haven’t they?)

B: Kako saita-no senshu-ga shutsujō-shi, nihyaku ijō-no sekai kiroku-o juritsu-shita sō-desu-yo.

(A record high number of athletes participated, setting more than 200 new world records.)

Conversation between a husband and wife

H: Nihon-wa kin-medaru-o ikko-mo torenakatta sō-da.

(I heard Japan didn’t get even a single gold.)

W: Demo gin-medaru jukko, dō-medaru jūyon-ko-o totta-wa.

(But we got 10 silver and 14 bronze medals.)

(No. 1326)