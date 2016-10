Hitachi trials humanoid robot at Haneda airport

Sample newspaper article

日立製作所は9月2日、東京の羽田空港で訪日外国人をサポートするため、人型ロボットEMIEW3の実証実験を開始した。国内線第2 ターミナルで12月まで実施される実証実験では、ロボットは指定されたインフォメーションセンターで乗客と日本語や英語でコミュニケーションをとる。日立は、自動案内機能を備えた身長90センチのこのロボットが、利用者を目的地まで案内できると期待している。「この実験を通じて、羽田空港のホスピタリティを高める取り組みにEMIEW3を役立てたいと願っている」と日立の佐藤寛執行役専務は述べた。中国語や韓国語などEMIEW3が対応する言語も増やす予定だ。 (Sept. 3)

Words and phrases

日立製作所 (Hitachi Seisakujo) Hitachi Ltd.; 東京 (Tōkyō) Tokyo; 羽田空港 (Haneda kūkō) Haneda airport; 訪日外国人 (hōnichi gaikokujin) foreign visitors to Japan; 人型 (hitogata) humanoid; 実証実験 (jisshō jikken) trials; 開始した (kaishi-) started; 国内線 ターミナル (kokunaisen tāminaru) domestic Terminal; 指定された (shitei-) designated; 乗客 (jōkyaku) passengers; 日本語 (Nihongo) Japanese; 英語 (Eigo) English; 自動案内機能 (jidō annai kinō) autonomous capabilities; 備えた (sona-) with; 身長90センチの (shinchō kyūjū-senchi-) 90-centimeter-tall; 利用者 (riyōsha) users; 目的地 (mokutekichi) destinations; 案内できる (annai-) enable to guide; 期待して (kitai-) hoping to; 通じて (tsū-) through; 高める (taka-) extend; 取り組み (to-ku-) efforts; 役立てたい (yakuda-) assist; 佐藤寛 (Satō Hiroshi) Hiroshi Sato; 執行役専務 (shikkōyaku senmu) executive officer; 述べた (no-) said; 中国語 (Chūgokugo) Chinese; 韓国語 (Kankokugo) Korean; 対応する (taiō-) available; 言語 (gengo) languages; 増やす (fu-) increase; 予定だ (yotei-) plan to

Sample radio or television report

Hitachi Seisakujo-wa 9-gatsu futsuka, Tōkyō-no Haneda kūkō-de hōnichi gaikokujin-o sapōto-suru-tame, hitogata robotto Emū Surii no jisshō jikken-o kaishi-shimashita. Kokunaisen dai-ni tāminaru-de 12-gatsu-made jisshi-sareru jikken-de-wa, robotto-wa shitei-sareta infomēshon sentā-de jōkyaku-to Nihongo-ya Eigo-de komunikēshon-o torimasu. Hitachi-wa, jidō annai kinō-o sonaeta shinchō kyūjū-senchi-no kono robotto-ga, riyōsha-o mokutekichi-made annai-dekiru-to kitai-shite-imasu. “Kono jikken-o tsūjite, Haneda kūkō-no hosupitaritii-o takameru torikumi-ni Emū Surii-o yakudatetai-to negatte-imasu”-to Hitachi-no Satō Hiroshi shikkōyaku senmu-wa nobemashita. Chūgokugo-ya Kankokugo-nado Emū Surii-ga taiō-dekiru gengo-mo fuyasu yotei-desu.

Translation

Hitachi Ltd. started trials of its EMIEW3 humanoid robot at Tokyo’s Haneda airport on Sept. 2 to aid foreign visitors to Japan. During the trials through December in the airport’s domestic Terminal 2, the robot will communicate with passengers in Japanese and English at a designated information center. Hitachi is hoping to enable the 90-centimeter-tall humanoid robot with autonomous capabilities to guide users to destinations. “We are hoping to use EMIEW3 to assist efforts to extend hospitality at Haneda airport through our trial runs,” said Hiroshi Sato, senior vice president and executive officer at Hitachi. The company plans to increase the number of EMIEW3 languages available to include Chinese and Korean.

Conversation between acquaintances

A: Hitachi Seisakujo-wa Tōkyō-no Haneda kūkō-de hōnichi gaikokujin-o sapōto-suru-tame, hitogata robotto-no jisshō jikken-o kaishishita-sō-desu-ne.

(I heard Hitachi Ltd. started trials of its humanoid robot at Haneda airport in Tokyo to aid foreign visitors to Japan.)

B: Jidō annai kinō-o sonaeta Emū Surii no koto-desu-ne.

(You are talking about that EMIEW3 with autonomous capabilities, aren’t you?)

Conversation between husband and wife

H: Haneda kūkō-dewa robotto-ga riyōsha-o mokutekichi-made annai-suru-sō-da.

(I heard a robot guides users to destinations at Haneda airport.)

W: Nihongo-to Eigo-ni taiō-dekiru-sō-yo.

(Apparently it can cope with Japanese and English.)

(No. 1325)