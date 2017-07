Shogi prodigy sets new record with 29th straight win

Sample newspaper article

将棋の最年少棋士、藤井聡太四段(14)は6月26日、東京都渋谷区の将棋会館で指された

竜王戦決勝トーナメントで増田康宏四段(19)を破り、公式戦の新記録となる29連勝を達成した。1987年、神谷広志八段(56)が樹立した28連勝を30年ぶりに塗り替えた。28連勝は将棋界で「不滅」の大記録とされてきた。快進撃は社会現象にもなり、中学生 棋士がプロデビューからわずか半年余りで 前人未到の偉業を成し遂げた。

藤井四段は21日、実力者の澤田真吾六段(25)を破り、歴代最多タイの記録に並んでいた。新記録達成後、「自分でも信じられない。非常に幸運でした」と話した。 (KYODO)

Words and phrases

将棋 (しょうぎ) shogi

最年少 (さいねんしょう) youngest

棋士 (きし) professional shogi player

藤井聡太 (ふじいそうた) Sota Fujii

四段 (よだん) fourth rank

東京都渋谷区 (とうきょうとしぶやく) Shibuya Ward, Tokyo

会館 (かいかん) hall

指された (さされた) played

竜王戦決勝 (りゅうおうせんけっしょう) Ryuo Championship finals

増田康宏 (ますだやすひろ) Yasuhiro Masuda

破り (やぶり) break

公式戦 (こうしきせん) official match

新記録 (しんきろく) new record

連勝 (れんしょう) consecutive wins

達成 (たっせい) accomplish

神谷広志 (かみやひろし) Hiroshi Kamiya

八段 (はちだん) eight rank

樹立 (じゅりつ) establish

塗り替えた (ぬりかえた) set a new record

不滅 (ふめつ) indestructable

快進撃 (かいしんげき) steady advance

社会現象 (しゃかいげんしょう) social phenomenon

半年余り (はんとしあまり) just over six months

前人未到 (ぜんじんみとう) unprecedented

偉業 (いぎょう) feat

成し遂げた (なしとげた) accomplished

実力者 (じつりょくしゃ) a powerful figure

澤田真吾 (さわだしんご) Shingo Sawada

歴代最多 (れきだいさいた) all-time record

並んでいた (ならんでいた) tied

自分 (じぶん) myself

信じられない (しんじられない) unbelievable

非常に (ひじょうに) extremely

幸運 (こううん) fortunate

話した (はなした) said

Quick questions

1) 藤井聡太さんがプロ棋士としてデビューしてから新記録を達成するまでどのくらいかかりましたか。

2) 連勝の記録は何年ぶりに塗り替えられましたか。

3) 藤井聡太さんが連勝記録を作った試合は どんな試合でしたか。

4) これまで連勝記録を持っていたのは誰ですか。

Translation

The youngest professional shogi fourth-dan player, Sota Fujii, 14, set the all-time record for most consecutive wins — 29 official matches — on June 26, defeating fellow fourth-dan player Yasuhiro Masuda, 19, in the Ryuo Championship finals at the Shogi Kaikan hall in Tokyo.

Fujii broke the record of 28 consecutive wins set 30 years ago in 1987 by eighth-dan player Hiroshi Kamiya, 56. The record of 28 consecutive wins was seen as “indestructable” in the world of shogi. Fujii’s steady advance has become a social phenomenon, with the junior-high pro shogi player having accomplished an unprecedented feat just over six months after his professional debut.

Fujii on June 21 had defeated a strong sixth-dan player Shingo Sawada, 25, to tie the previous all-time winning streak.

“I can’t believe it myself. I was very lucky,” Fujii said after setting the new record.

Answers

1) Approximately how long did it take Sota Fujii to break the record after he debuted as a professional shogi player?

半年余り。 About six months.

2) How long has it been since the record was last broken?

30年ぶり。 Thirty years.

3) In which match did Sota Fujii break the record for most consecutive wins?

竜王戦決勝トーナメント。 In the Ryuo Championship finals.

4) Up till now, who held the record for most consecutive wins?

神谷広志八段。

Eighth-dan player Hiroshi Kamiya.